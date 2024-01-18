Иран считает атаку Пакистана с применением БПЛА неприемлемой

БАКУ /Trend/ - Иран осуждает атаку Пакистана с применением БПЛА на людей в деревне недалеко от границы между двумя странами и считает ее неприемлемой.

Как сообщает Trend, об этом заявили в МИД Ирана.

Согласно заявлению, Иран, придерживаясь политики братства и добрососедства между народами и государствами двух стран, считает "красной линией" территориальную целостность страны и безопасность своих граждан и ожидает, что братское правительство Пакистана выполнит свои обязательства по предотвращению создания вооруженных террористических группировок и баз на территории Пакистана.

"16 января 2024 года погранштаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенный в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, заметил группу террористов, готовившихся переправиться на иранскую территорию. С целью предотвращения очередного террористического акта, похожего как преступление в Раске, совершенное 15 декабря 2023 года, КСИР провел превентивную операцию против штабов и мест дислокации этой террористической группы, которые располагались на высотах и ​​в километрах от жилых районов. Обязанность пограничных войск Ирана - бороться с любой террористической угрозой, направленной на граждан Ирана", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что 16 января Иран обстрелял ракетами определенные позиции в Пакистане. В результате погибли двое детей, три человека получили ранения. После этого правительство Пакистана отозвало своего посла в Иране и попросило иранского посла не посещать Пакистан. Все мероприятия между двумя странами приостановлены.

Добавим, что 17 января Пакистан атаковал определенные позиции Ирана. В результате погибли 10 человек.