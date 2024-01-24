В состав армии Ирана вошли стратегические беспилотники

БАКУ /Trend/ - Боевые подразделения иранской армии получили значительное количество новых стратегических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства оборонной промышленности страны, передает Trend.

Стратегические боевые и разведывательные радиолокационные дроны, разработанные Министерством обороны и обеспечения Вооруженных Сил Ирана, были внедрены в боевые подразделения иранской армии в присутствии командующего армией Исламской Республики генерала Абдулрахима Мусави и министра обороны страны генерала Мохаммадрезы Аштияни.

В состав боевых подразделений включены различные типы стратегических беспилотников, таких как "Ababil 4" и "Ababil 5", предназначенных в основном для рекогносцировочных миссий, сбора разведывательных данных, наблюдения, электронной войны и выполнения боевых задач. Также введены в строй беспилотные аппараты дальнего радиуса "Араш" и "Бавар", а также ударно-разведывательный беспилотник "Каррар".