Иран планирует развивать экспорт фисташек на мировые рынки

БАКУ /Trend/ - Руководитель Центра механизации развития и сельскохозяйственной промышленности Карим Зольфагари заявил о стремлении Ирана развивать экспорт фисташек высокого качества на мировые рынки, об этом он сказал в ходе заседания рабочей группы, посвященной развитию и модернизации терминалов по обработке фисташкового ореха, передает Trend.

По его словам, Иран лидирует в мире по экспорту высококачественного фисташкового ореха, и для поддержания этого лидерства необходимо улучшить уровень санитарии и качества совместно с соответствующими органами, такими как Организация по сохранению растений, Организация по пищевым продуктам и лекарствам, а также Национальное стандартное управление Ирана.

Он отметил, что в стране функционирует около тысячи механизированных и полумеханизированных центров обработки фисташек, из которых 76 терминалов соответствуют высоким стандартам и подвергаются санитарному контролю со стороны соответствующих органов.

Руководитель Центра также отметил, что объем экспорта сушеных фисташек в Европейский союз составляет десятую часть от общей мощности переработки страны.