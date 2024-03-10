В Иране подписали крупнейший газовый контракт

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр нефти Ирана, Джавад Оуджи, подписал крупнейший в истории страны газовый контракт на сумму 20 миллиардов долларов с иранскими подрядчиками, передает Trend.

Этот контракт направлен на реализацию плана повышения давления газа на газовом месторождении Южный Парс на юге страны.

На церемонии подписания контракта Оуджи заявил, что несмотря на санкции, Иран продолжает развивать свою нефтяную промышленность.

Министр также подчеркнул, что значительная часть запасов газа Ирана находится именно на месторождении Южный Парс, и сырье для нефте- и нефтехимических заводов, а также производства бензина в стране зависит от этого месторождения.

Контракт на сумму 20 миллиардов долларов был подписан с компаниями Петропарс, Инженерно-строительной компанией нефтяной промышленности (OIEC), Мапна и инжиниринговой фирмой базы Хатам аль-Анбия.