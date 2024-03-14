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Названы показатели по добыче нефти в Иране в феврале

Иран Материалы 14 марта 2024 22:05 (UTC +04:00)
Названы показатели по добыче нефти в Иране в феврале

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Добыча нефти в Иране на уровне 3,2 миллиона баррелей в сутки в феврале, говорится в отчете Управления энергетической информации США (EIA), передает Trend.

Согласно отчету, общий объем добычи ОПЕК в указанный месяц увеличился на 170 000 баррелей в сутки и составил 26,47 миллиона баррелей в сутки.

Однако последний ежемесячный отчет ОПЕК указывает, что добыча сырой нефти в Иране составила 3,148 миллиона баррелей в феврале, подтверждая сохранение Ираном третьего места по объему производства нефти в ОПЕК в этом месяце.

Сообщается, цена на тяжелую иранскую нефть в феврале выросла на 20 центов и достигла отметки в 80,34 доллара за баррель.

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