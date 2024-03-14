Названы показатели по добыче нефти в Иране в феврале

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти в Иране на уровне 3,2 миллиона баррелей в сутки в феврале, говорится в отчете Управления энергетической информации США (EIA), передает Trend.

Согласно отчету, общий объем добычи ОПЕК в указанный месяц увеличился на 170 000 баррелей в сутки и составил 26,47 миллиона баррелей в сутки.

Однако последний ежемесячный отчет ОПЕК указывает, что добыча сырой нефти в Иране составила 3,148 миллиона баррелей в феврале, подтверждая сохранение Ираном третьего места по объему производства нефти в ОПЕК в этом месяце.

Сообщается, цена на тяжелую иранскую нефть в феврале выросла на 20 центов и достигла отметки в 80,34 доллара за баррель.