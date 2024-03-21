Уровень безработицы в Иране упал до 8,6%

БАКУ /Trend/ - Согласно недавнему отчету Статистического центра Ирана (SCI), уровень безработицы в стране в четвертом квартале календарного года, заканчивающегося в марте, составил 8,6%, передает Trend.

Отчет указывает на снижение уровня безработицы в стране на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это также предполагает, что 40,8% иранцев в возрасте 15 лет и старше являются экономически активными.

Статистика указывает на рост уровня экономического участия в Иране на 3% в годовом исчислении.

Трудоспособное население в возрасте 15 лет и старше за этот период составило 24,194 миллиона человек, что на 757 000 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.