97 нефтехимических комплексов действуют в Иране

БАКУ /Trend/ - Глава Национальной нефтехимической компании (NPC) Мортеза Шахмирзаи заявил, что в Иране работает более 97 нефтехимических предприятий, передает Trend.

Он отметил значительный рост нефтехимической промышленности страны с момента Исламской революции 1979 года, когда в Иране было всего 6 нефтехимических комплексов.

Шахмирзаи подчеркнул, что в Иране производится около 550 различных видов нефтехимической продукции, каждая из которых способствует развитию различных отраслей промышленности. Он ожидает, что к концу текущего календарного года (март 2025 года) производство нефтехимической продукции достигнет 100 миллионов метрических тонн.

Также Шахмирзаи сообщил, что NPC планирует завершить 13 новых нефтехимических проектов к концу текущего иранского календарного года (март 2025 года). Одна из стратегий нефтехимической промышленности на год "скачка производства с участием людей" состоит в вводе в эксплуатацию 12 новых проектов до конца 1403 года по иранскому календарю, что окажет значительное влияние на рост производства и экономическое развитие страны.

Ранее глава NPC оценивал производственные мощности нефтехимической отрасли страны в более чем 92 миллиона тонн, заявив, что Иран практически самодостаточен в основных секторах нефтехимии, включая продукцию и оборудование.

Нефтехимическая промышленность Ирана составляет 28 процентов мощностей региона и 2,7 процента мировых мощностей. Она играет ключевую роль в ненефтяной экономике Ирана, являясь вторым по величине источником дохода после сырой нефти. Экспорт нефтехимической продукции составляет почти 33 процента ненефтяного экспорта страны.

Шахмирзаи также сообщил, что NPC планирует увеличить ежегодные мощности по производству нефтехимической продукции до 200 миллионов тонн в течение следующих 10 лет.