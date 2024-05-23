Тело президента Ирана Ибрахима Раиси доставлено для захоронения в Мешхед

БАКУ /Trend/ - Самолет, перевозивший тело покойного президента Ирана Ибрахима Раиси, приземлился в аэропорту города Мешхед.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, большое количество людей и группа слуг гарема Имама Резы собрались в аэропорту, чтобы почтить память президента.

Иностранные дипломаты, а также официальные делегации соседних стран также отправились в Мешхед для участия в церемонии похорон.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!