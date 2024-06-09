Производство сельскохозяйственной продукции Ирана выросло на $1 млрд

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Ирана Мохаммад-Али Никбахт сообщил, что за прошедший календарный год до конца марта Иран произвел сельскохозяйственной продукции на 1 миллиард долларов больше, чем годом ранее, передает Trend.

Министр отметил, что сельскохозяйственный сектор Ирана демонстрировал отрицательный рост в течение почти четырех лет, но в конце прошлого года он вырос на 0,5%. Он выразил надежду, что иранское сельское хозяйство продолжит расти в этом году.

По его словам, общая инфляция в Иране в прошлом месяце составила 2,8%, тогда как инфляция продуктов питания и товаров первой необходимости составила 1,8%. Министр подчеркнул, что инфляция в сельскохозяйственном секторе была ниже общей инфляции в стране.

Он также добавил, что запасы сельскохозяйственных ресурсов и товаров первой необходимости в Иране в этом году значительно больше, чем в предыдущем.