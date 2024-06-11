Турпоток в Иран значительно вырос

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года Иран посетили 1 миллион 398 тысяч иностранных туристов, что значительно больше по сравнению с 872 тысячами за тот же период прошлого года, передает Trend.

Согласно отчету, в январе этого года в страну въехали 495 тысяч человек, в феврале - 506 тысяч, а в марте - 397 тысяч иностранных туристов.

За весь прошлый год Иран посетили 5,9 миллиона иностранных туристов, тогда как в 2022 году эта цифра составила 4,1 миллиона, а в 2021 году — всего 880 тысяч человек.