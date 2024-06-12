В Иране подпишут контракт на разработку нефтяного месторождения Чангуле

БАКУ /Trend/ - Глава Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) сообщил, что контракт на разработку нефтяного месторождения Чангуле будет подписан в ближайшее время, сообщают иранские СМИ, передает Trend.

По словам Мохсена Ходжастех Мехра, соглашение о разработке месторождения Ченгуле, запасы которого составляют 3,2 миллиарда баррелей нефти, предусматривает добычу 60 000 баррелей нефти в день на первом этапе.

Для реализации проекта будет инвестировано более 1,3 миллиарда долларов.

Месторождение Чангуле, расположенное рядом с месторождением Азар в блоке Анаран, является общим с иракским нефтяным месторождением Бадра. Изначально оно считалось независимым, но 3D-сейсморазведка подтвердила его совместный статус.

По данным NIOC, для полной разработки Чангуле потребуется около 2,2 миллиарда долларов инвестиций.