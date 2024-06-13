В Иране строится крупнейший космический центр Западной Азии

БАКУ /Trend/ - Иран строит крупнейший космический центр Западной Азии в юго-восточном портовом городе Чабахар, сообщил министр связи и информационных технологий Исса Зарепур, передает Trend.

По его словам, первая очередь центра, 56% которой уже завершено, будет введена в эксплуатацию в начале февраля 2025 года.

Зарепур также объявил о планах первого запуска с новой базы в текущем персидском году, который завершится 20 марта 2025 года. Космический объект будет использоваться для запусков иранских спутников, а также способствовать международному сотрудничеству и увеличению доходов страны.

Космический центр Чабахар предназначен для невоенных запусков и выведения спутников наблюдения Земли и связи на геосинхронную орбиту, что требует оптимальных условий, близких к экватору, чтобы минимизировать затраты на запуск и корректировку орбиты.