Иран обнародовал данные по импорту легковых автомобилей за три месяца

БАКУ /Trend/ - C начала текущего иранского календарного года (с 20 марта по 10 июня 2024 года) в Иран было ввезено более 12 000 новых легковых автомобилей, сообщил глава таможенного управления страны (IRICA) Мохаммад Резванифар, передает Trend.

Согласно информации, представляя последний отчет об импорте легковых автомобилей, глава управления уточнил, что в этом году на таможню страны поступило 12 704 легковых автомобиля.

Он также отметил, что 4 015 из них прошли таможенную очистку и были ввезены в страну.

Резванифар оценил стоимость ввезенных автомобилей в 88 миллионов долларов.

Заместитель министра экономики добавил, что за прошлый иранский календарный год (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года) в страну было ввезено 11 122 легковых автомобиля на сумму 218 миллионов долларов.