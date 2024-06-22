Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Вырос автомобильный транзит из Ирана за три месяца

Иран Материалы 22 июня 2024 09:04 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Транзит автомобилей из Ирана увеличился на 55% в первые три месяца текущего иранского календарного года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр автомобильных дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, выступая на церемонии открытия железной дороги Решт-Каспий в свободной зоне Энзели, Базрпаш отметил, что администрация покойного президента Ирана Эбрахима Раиси прилагала круглосуточные усилия для завершения этого проекта.

Министр также подчеркнул экономические возможности Ирана как в регионе, так и в мире, добавив, что администрация президента Раиси значительно укрепила дипломатические позиции страны.

За первые три месяца текущего года через территорию Ирана было перевезено 5,5 млн тонн товаров, с перспективой увеличения до 20 млн тонн к концу текущего года (до 20 марта 2025 года).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости