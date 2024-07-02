В Иране выросли внутренние закупки пшеницы

БАКУ /Trend/ - С апреля Иран приобрел у местных производителей около 5,6 млн тонн пшеницы на сумму более 1,647 млрд долларов в рамках национального плана, который гарантирует закупку отечественного урожая, сообщил высокопоставленный чиновник министерства сельского хозяйства Сохраб Сохраби, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, что данный показатель на 450 000 тонн (или восемь процентов) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда государственные закупки составили 5,125 млн тонн.

Он также отметил, что на данный момент правительство выплатило фермерам более 692 млн долларов, что составляет почти половину общей суммы.

Сообщается, что юго-западная провинция Хузестан оказалась лидером по поставкам пшеницы с объемом 1,6 млн тонн, за ней следуют провинции Голестан, Фарс и Илам, которые заняли второе, третье и четвертое места соответственно, сообщил чиновник.

Ожидается, что к концу урожайного года будет собрано от 14,5 до 15,5 млн тонн пшеницы с орошаемых и неорошаемых полей, что полностью удовлетворит внутренние потребности.