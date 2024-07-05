Ненефтяной экспорт Ирана вырос на 7,6% в первом квартале

БАКУ /Trend/ - Глава таможенного управления Ирана (IRICA) Мохаммад Резванифар сообщил, что за первые три месяца 1403 года по иранскому календарю (начался 19 марта 2024 года) страна экспортировала ненефтяных товаров на сумму 13,5 миллиарда долларов, передает Trend.

За этот трехмесячный период экспорт ненефтяных товаров увеличился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил Мохаммад Резванифар.

Он также отметил, что объем внешней торговли страны с учетом нефти с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года составил примерно 40 миллиардов долларов.

Резванифар подчеркнул, что в период с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года было экспортировано около 15,6 млн тонн нефтепродуктов на сумму 6,2 млрд долларов, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период Иран импортировал ненефтяных товаров на сумму 14,3 миллиарда долларов, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иран импортировал около 9,4 млн тонн ненефтяной продукции, что на 7,7% больше, добавил он.

Согласно данным IRICA, экспорт ненефтяных товаров из Ирана увеличился на 40% за три года до марта 2024 года.

Ненефтяной товарооборот Ирана вырос с 74 миллиардов долларов в 2020 году до 116 миллиардов долларов в 2023 году, что составляет 57-процентный рост.