Иран запустит на орбиту усовершенствованную версию спутника "Ковсар"

БАКУ /Trend/ - Иран намерен вывести на орбиту усовершенствованную версию своего спутника «Ковсар», созданного отечественными специалистами, в первой половине следующего персидского календарного года, который начнётся 21 марта, передает Trend.

О планах запуска сообщил генеральный директор аэрокосмической компании Хоссейн Шахаби во время визита лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи на выставку, посвящённую достижениям частного сектора.

По словам Шахаби, новый спутник, получивший название «Ковсар 1.5», разработан на основе предыдущих моделей «Ковсар» и «Ходход», которые были запущены 5 ноября 2024 года.

Эти спутники выполняют разные задачи: «Ковсар» используется для дистанционного зондирования, а «Ходход» — для интернета вещей (IoT). Оба играют ключевую роль в продвижении технологий точного земледелия.

Шахаби отметил, что свыше 85% компонентов для спутников произведено в Иране. «Даже если бы все компоненты были импортными, проектирование и сборка этих спутников полностью осуществлены местными специалистами, что делает проект полностью отечественным», — подчеркнул он.