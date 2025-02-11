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Состоялся обмен мнениями по двусторонним связям между Азербайджаном и Ираном

Иран Материалы 11 февраля 2025 18:00 (UTC +04:00)
Состоялся обмен мнениями по двусторонним связям между Азербайджаном и Ираном
Фото: Посольство Азербайджана в Иране /X

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Ираном состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Тегеране в социальной сети X.

В публикации говорится, что посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по консульским вопросам, делам иранцев, проживающих за рубежом, и парламентским вопросам Вахидом Джалалзаде.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

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