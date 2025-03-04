ШОС нацелена на углубление торгового и инвестиционного сотрудничества с Ираном - Секретариат (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве девятого члена открыло новые возможности для взаимодействия в различных секторах.

Об этом Trend сообщил источник в Секретариате ШОС.

Иран официально стал полноправным членом ШОС на 23-м саммите организации, который прошел в июле 2023 года под председательством Индии. В Секретариате ШОС отметили, что "полноправное членство Ирана обогатило сотрудничество в рамках организации во многих областях".

Учитывая роль Ирана как крупного производителя нефти и газа, его вступление в организацию укрепляет энергетическое сотрудничество между странами ШОС, которые в совокупности контролируют 20 процентов мировых запасов нефти и 50 процентов запасов газа. "Присоединение Ирана открывает новые перспективы для совместных энергетических проектов, разведки, развития инфраструктуры и скоординированных действий для стабилизации энергетических рынков", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, членство Ирана усиливает стратегическое взаимодействие в рамках ШОС. "Стратегическое расположение Ирана позволяет улучшить доступ к Ближнему Востоку и за его пределы, что может способствовать развитию транспортных коридоров, улучшая связь между государствами-членами", - подчеркнул источник.

Также ожидается, что Иран сыграет важную роль в обеспечении региональной безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом и другими угрозами. Технологический опыт Ирана в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии и биотехнологии, открывает дополнительные возможности для сотрудничества.

Культурный обмен также является важной сферой, в которой Иран, вероятно, окажет значительное влияние. "Рамки ШОС способствуют культурному сотрудничеству между государствами-членами. Богатое наследие Ирана будет способствовать программам гуманитарных обменов внутри организации", - добавили в Секретариате ШОС.

Иран активно работает над укреплением торговых и инвестиционных связей со странами-членами ШОС, отметили в организации.

"Товарооборот Ирана с государствами-членами ШОС в 2023 году составил 41 миллиард долларов, что на 10,26% больше по сравнению с предыдущим годом. Китай оставался крупнейшим торговым партнером Ирана в рамках блока, на его долю приходилось около 30,32 миллиарда долларов, за ним следовали Индия и Россия", - отметил источник.

По данным ШОС, за первые десять месяцев 2024 года товарооборот Ирана с другими странами-членами ШОС продолжил расти, достигнув 37,1 миллиарда долларов, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Экспорт Ирана в страны ШОС также значительно увеличился: в 2023 году было экспортировано около 54,5 миллиона тонн товаров на сумму 18 миллиардов долларов, что отражает рост объема грузов на 41%", - добавили в организации.

Представитель ШОС также отметил усилия Ирана по созданию новых международных транспортных коридоров, направленных на улучшение транспортной связи и торговых маршрутов. Ожидается, что эти коридоры оптимизируют логистику, снизят транспортные расходы и повысят эффективность торговли для всех сторон.