В жилом доме в Тегеране произошел взрыв, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В жилом здании в Тегеране прогремел взрыв.

Как сообщает Trend, об этом сообщил представитель пожарной службы и службы безопасности Тегерана Сейед Джалал Малеки.

По его словам, причиной пожара стала утечка газа. Представитель службы отметил, что в результате инцидента произошло обрушение жилого здание.

Он сказал, что в результате взрыва в нескольких магазинах разбились окна.

Сообщается, на данный момент пострадал 21 человек, 11 из которых были доставлены в медицинские центры специалистами скорой медицинской помощи из провинции Тегеран.