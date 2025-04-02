Глава МАГАТЭ посетит Иран

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе МИД Ирана.

Согласно информации, в ходе переговоров была достигнута договоренность о визите главы МАГАТЭ в Тегеран.

"Было решено, что стороны обсудят и согласуют детали в ближайшем будущем, чтобы визит был плодотворным", - сообщили в министерстве.

Сообщалось, что, принимая во внимание последние угрозы США в адрес Ирана, Аракчи в беседе обозначил намерение Тегерана «решительно защищать и оберегать свою мирную ядерную программу».