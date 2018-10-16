Ирак вскоре станет первым покупателем иранских товаров

16 октября 2018 14:53 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь совмесной торговой палаты Ирана и Ирака Хамид Хосейни сообщил, что за первые 6 месяцев этого года (с марта по август 2018 года) объём экспорта Ирана в Ирак увеличился на 45 процентов, передает во вторник ИРНА.

В последние годы Иран поставлял газ в Ирак, сейчас около 45 миллионов кубометров газа экспортируется из Ассалуйе в Иране в Ирак каждый день. Расширение пограничных рынков и торговли между двумя странами также хорошо развито. Всё это создаёт оптимальные условия для того, чтобы Иран и Ирак стали серёзными партнёрами.

"Хотя в прошлом году Ирак занял третье место по объёму импорта из Ирана, в этом году он занял второе место", подчеркнул Хамид Хосейни.

Торговый оборот экспорта из Ирана в Ирак в первые 6 месяцев текущего года составил 4,5 миллиарда долларов, и Ирак после Китая (4,6 миллиарда долларов) превратился в второго крупнейшего покупателя иранских товаров. Так, благодаря такому росту ожидается, что Ирак вскоре займёт первое место.

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