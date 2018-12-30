120 тыс. грузов доставлено из Ирана в Афганистан

30 декабря 2018 12:11 (UTC+04:00)

Заместительглавы иранской организации портов и морского судоходства сообщил, что за последние 14 месяцев 120 тыс. тонн грузов, в том числе пшеницы и бобовых, было доставлено в Афганистан из порта Чабахар на юге Ирана, как передаёт Trend со ссылкой на ИРНА.

Мохаммад Али Хасанзаде заявил, что из портов Кочин, Кандла, Мандра и Джавахарлал Неру в Индии поставляются транзитные грузы в порт Чабахар.
"Чабахар считается портом-посредником на пути транизитных коридоров", добавил он.
Определение транспортных коридоров и осуществление исполнительных протоколов в таких сферах, как порты, шоссе и таможня является одним из важнейших достижений трёхсторонней встречи Ирана, Индии и Афганистана.

Порт Чабахар находится на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, на берегу Оманского залива. Сегодня порт Чабахар – крупный ирано-индийский проект, старт которому был дан в 2015 г.

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