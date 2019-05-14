Почему в Иране так выросли цены на макароны, сахар и рыбные консервы?

БАКУ /Trend/ - В Иране резко выросли цены на макароны, сахар и консервированный тунец.

Как сообщает во вторник Trend, об этом рассказал секретарь Комитета регулирования рынка Аббас Губади.

По словам секретаря Комитета, на основании показателей текущего бюджета, продажа одного килограмма зерна компаниям и субъектам профильной промышленности выросла с 9,5 тысяч риалов (0,22 доллара по официальному курсу и 0,06 доллара – по ценам «черного рынка») до 18,5 тысяч риалов (0,44 доллара по официальному курсу и 0,12 доллара - на «черном рынке»).

Аббас Губади отметил, что выросла также стоимость работ, что стало причиной роста цен на макаронные изделия на 60 процентов.

По словам секретаря Комитета, в страну импортируется порядка 50-60 процентов консервированного тунца. Ввоз партии консервов на сумму 42 тысячи долларов посредством системы NIMA, привел к росту цен на внутреннем рынке. NIMA – это система, обеспечивающая продажу валюты для возвращения в экономический оборот страны определенной части валюты, которую экспортеры получают от внешнеторговых операций.

В настоящее время 180-граммовая банка консервированного тунца стоит 85-350 тысяч риалов (2,02-8,33 доллара по официальному курсу и - 0,56-2,33 доллара на «черном рынке»), пачка макарон (700 граммов) - 21-135 тысячи риалов (0,5-3,21 доллара по официальному курсу и 0,14-0,9 доллара - на «черном рынке»), цена упаковки сахара (900 граммов) 40-150 тысяч риалов (0,95-3,57 доллара по официальному курсу и 0,26 - 1 долларов - на «черном рынке»).

(Автор: Эльнур Багишев.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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