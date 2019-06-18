Иран согласился перенести дату встречи ОПЕК только на 10-12 июля

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане подтвердил журналистам, что согласен на перенос заседания ОПЕК с 25 июня на более поздний срок, но только на дни с 10 по 12 июля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Shana.

"На сегодняшний день встреча ОПЕК назначена на 25 июня. И я не согласен с переносом даты заседания на 3-4 июля. В эти дни я буду занят. Если встреча состоится 10, 11 или 12 июля, это подходит, я смогу принять участие", - передает его слова агентство.

Такой комментарий он сделал после встречи с российским министром Александром Новаком, который находится в Иране для участия в межправительственной встрече. Ранее Новак, а также саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех говорили о возможности организации встречи 3-4 июля.

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