Иран согласился перенести дату встречи ОПЕК только на 10-12 июля

18 июня 2019 01:17 (UTC+04:00)

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане подтвердил журналистам, что согласен на перенос заседания ОПЕК с 25 июня на более поздний срок, но только на дни с 10 по 12 июля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Shana.

"На сегодняшний день встреча ОПЕК назначена на 25 июня. И я не согласен с переносом даты заседания на 3-4 июля. В эти дни я буду занят. Если встреча состоится 10, 11 или 12 июля, это подходит, я смогу принять участие", - передает его слова агентство.

Такой комментарий он сделал после встречи с российским министром Александром Новаком, который находится в Иране для участия в межправительственной встрече. Ранее Новак, а также саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех говорили о возможности организации встречи 3-4 июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Reuters: США готовятся отправить на Ближний Восток дополнительные войска из-за Ирана
США 01:54
Макрон заявил, что ситуация вокруг Ирана будет рассматриваться на встрече G20 в Японии
Европа 17 июня 23:51
В Иране сообщили о раскрытии сети, занимавшейся кибершпионажем для ЦРУ
Политика 17 июня 22:28
Fitch предсказал продление сделки ОПЕК+ до конца года
Энергетика 17 июня 20:34
В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия
Ядерная программа 17 июня 18:40
В Иране подорожала валюта 20 стран
Экономика 17 июня 15:54
Лента новостей
Reuters: США готовятся отправить на Ближний Восток дополнительные войска из-за Ирана
США 01:54
Макрон 21 июня вручит Элтону Джону орден Почетного легиона
Европа 01:42
Стрельба произошла во время парада чемпиона НБА "Торонто"
Другие страны 00:57
До 12 возросло число погибших мигрантов в результате опрокидывания лодки
Турция 00:39
В Турции три человека погибли при сходе селя, еще один в результате попадания молнии
Турция 00:09
Макрон заявил, что ситуация вокруг Ирана будет рассматриваться на встрече G20 в Японии
Европа 17 июня 23:51
Российского посла вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном
Армения 17 июня 23:51
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в Каспий мальков осетровых, выращенных на Хыллинском заводе по разведению рыбы в Нефтчале (ФОТО)
Общество 17 июня 23:20
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым
Общество 17 июня 23:18