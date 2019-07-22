В Азербайджане с визитом находится глава ж/д компании Ирана

22 июля 2019 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Замминистра дорог и градостроительства Ирана и директор компании "Иранские железные дороги" Саид Расули находится с визитом в Азербайджане, сообщили в понедельник Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Согласно информации, Расули проведет встречи с главой ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым, министром экономики и другими официальными лицами.

Стороны обменяются мнениями по вопросам совершенствования системы «единое окно» на Астаринском таможенном пункте, обсудят сотрудничество в железнодорожной сфере в целом, в том числе текущую ситуацию на железной дороге Решт-Астара.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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