В Тегеране обнаружены контрабандные бытовые товары на $66 млн

14 сентября 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Ирана Тегеране обнаружены бытовые товары, ввезенные в страну контрабандой, сообщает в субботу Trend.

В течение 10 дней в центре и на юге Тегерана было задержано 95 грузовых автомобилей с незаконно ввезенными в страну предметами обихода и бытовой техникой на сумму 2,8 триллиона риалов (примерно 66,6 миллиона долларов).

По словам начальника тегеранской полиции Хусейна Рахими, в центре Тегерана в 70 грузовых автомобилях были обнаружены незаконные бытовые товары производства Китая, Южной Кореи, Германии и Италии.

Начальник полиции отметил, что в связи с этим задержаны 70 человек.

На Юге Тегерана в 25 грузовых автомобилях также были обнаружены бытовые товары на 300 миллиардов риалов (порядка 7,14 миллиона долларов), в связи с чем были задержаны пять человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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