Иранский чай экспортируется в 12 стран

Представитель таможни Ирана Рухолла Латифи сказал, что иранский чай был экспортирован в 12 стран в первом квартале этого года, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Как отметил чиновник, Ирак занимает первое место с закупкой 183 тонн иранского чая на сумму 237 500 долларов, а Казахстан с импортом 112 тонн иранского чая на сумму 126,09 долларов США занимает второе место. За ним следуют Афганистан с 69 тоннами и Германия с 37 тоннами. Индия с 35 тоннами, Таджикистан с 29 тоннами, Россия с 12 тоннами, Узбекистан с 10 тоннами и Турция с 6 тоннами находятся в следующих рядах по импорту иранского чая.

«В первом квартале этого года через таможню страны было поставлено около 14 тысяч 354 тонн чая на сумму 68 миллионов 890 тысяч 794 доллара», - сказал он.