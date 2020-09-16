Иран обеспечивает 95% мирового производства шафрана

Иран — крупнейший производитель шафрана в мире и обеспечивает 95% его мирового производства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил в среду руководитель Организации по развитию торговли Ирана Хамид Задбум.

Выступая на заседании по продвижению экспорта шафрана, Задбум отметил, что страна может поднять свою позицию на мировом рынке касательно "красного золота".

Ранее 20 июля, представитель таможенной службы Ирана Рухолла Латифи, сообщил, что за первый квартал текущего года Иран экспортировал 37,6 тонны шафрана в 52 страны мира. Он отметил, что Иран производит более 90% мирового урожая шафрана, добавив, что 115 тыс. из 122 тыс. гектаров шафрана, выращиваемых по всему миру, принадлежат Ирану. "В мире ежегодно производят всего около 430 тонн шафрана, и около 400 тонн (90%) этого – в Иране", сказал он.