Импорт горнодобывающей промышленности Ирана вырос на $3,2 млрд

Стоимость импорта 20 отдельных товаров горнодобывающей и минеральной промышленности Ирана в прошлом году достигла более 3 млрд 204 млн. 169 тыс. долларов, что показывает рост на пять процентов по сравнению с 2018 годом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно таблицам таможенной статистики Исламской Республики Иран, объем внешней торговли страны в 2019 году достиг $85 млрд, из которых $43,7 млрд было связано с импортом. Объем импорта отдельных товаров в горнодобывающей и минеральной промышленности в прошлом году составил более 3 667 000 тонн, что на семь процентов больше, чем в 2018 году.

В этом году ожидается, что экспорт горнодобывающей и минеральной промышленности достигнет примерно $9 млрд, в прошлом году стоимость экспорта этого сектора составила более 8 млрд 497 млн. долларов.