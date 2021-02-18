По словам главы Тегеранской метрополитена, в следующем месяце будут открыты семь новых станций метро Тегерана, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Посетив строительные площадки метро, ​​Али Эмам добавил, что после установки лифтов, эскалаторов и указателей, станции будут запущены, сообщает IRIB News.

По словам Эмама, это станции Саттари, Ашрафи Исфахани, Ядегар-е-Эмам и Шахрак-е-Азмайеш на северо-западном участке линии 6, а также Площадь Аханг, Махаллати и Киам на юго-восточном фланге линии 7.

«Помимо станций, к станции Площадь Санат на линии 7 будет добавлен второй вход», - добавил он.

Линия 6 будет самой длинной веткой в ​​сети метро, ​​протяженностью более 38 км с 27 станциями по завершении строительства. Она соединяет Шахр-е-Рей на юго-востоке Тегерана со знаменитым сельским районом Сулакан на северо-западе.

На более позднем этапе, линия будет расширена до святилища Шах Абдол-Азим в древнем районе Рей на юге Тегерана.

27-километровая линия 7, которая соединяет северо-запад с юго-восточными частями Тегерана, после завершения будет иметь 25 станций.