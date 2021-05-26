Иран сократил расходы на импорт на $5,4 млрд. за 18 месяцев

Данные министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана показывают, что кампания по запуску местного производства ранее импортируемых товаров и оборудования помогла сократить расходы страны на импорт примерно на 5,4 миллиарда долларов за 18 месяцев (до конца марта), передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Мохаммад-Мехди Хадави, глава Центра локального производства Министерства промышленности, сказал, что большинство товаров, заменяющих импортную продукцию, представляют собой детали и компоненты, которые широко используются в производственном и строительном секторах Ирана.

«С помощью экспертных групп нам удалось запустить местное производство на сумму 5,4 миллиарда долларов, или 77 процентов деталей, которые используются в проектах», - сказал Хадави.

Производственный сектор Ирана в последние годы пережил значительный бум благодаря растущей государственной поддержке и более активному участию частных инвесторов.