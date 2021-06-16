Количество коммерческих самолетов в Иране увеличилось за последние 8 лет

За первые 9 месяцев 1399 иранского года (завершился 21 марта 20201 года) в стране было 323 коммерческих самолета, и 158 самолетов перевозили пассажиров. Об этом говорится в заявлении министерства дорог и градостроительства Ирана, передает Trend со ссылкой на IRNA.

В заявлении, в частности, отмечается, что за последние 8 лет в стране значительно увеличилось количество коммерческих самолетов.

"В 1392 году, в начале правительства Хасана Рухани, число коммерческих самолетов страны составляло 254 самолета, из которых 147 выполняли рейсы. Но за первые 9 месяцев 1399 года, последнего года этого правительства, коммерческие рейсы выполняли 323 самолета и 158 самолетов перевозили пассажиров", отмечается в заявлении.