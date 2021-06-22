В Иране за два месяца выдано 6 489 разрешений на создание новых промышленных предприятий

В течение первых двух месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 мая) было выдано 6 489 разрешений на создание новых промышленных предприятий в стране, что на 27 % больше в годовом исчислении. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, говорится в опубликованных данных Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана.

Предполагаемый объем инвестиций в эти единицы составил более 1,316 квадриллиона риалов (около 31,333 миллиарда долларов). Предполагается, что эти подразделения создадут рабочие места для 176 002 человек.

Как объявил заместитель министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Мехди Садеки Ниараки, выдача лицензий на создание промышленных предприятий в стране увеличилась на 40 процентов за прошлый иранский календарный год (завершившийся 20 марта).

«Количество лицензий на предприятия увеличилось до более чем 36 000 в прошлом году, что свидетельствует о том, что люди поощряются к инвестированию в производственные секторы», - заявил чиновник.

Он также сообщил, что за последний год по всей стране было создано более 6 500 новых промышленных предприятий, что создало рабочие места для более чем 121 000 человек.

Чиновник также сообщил, что в прошлом году в стране были восстановлены 1500 простаивающих промышленных объектов.