Внешняя зависимость автомобильной промышленности Ирана снизилась до $1,5 млрд

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Алиреза Размхосейни объявил, что зависимость автомобильной промышленности от внешнего мира с бюджетом в 4 миллиарда долларов сегодня снизилась до 1,5 миллиарда долларов, а глубина локализации увеличилась, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Алиреза Размхоссейни объявил об этом на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Idro, двумя крупнейшими автопроизводителями страны, Фондом мучеников и Центральным банком.

Согласно этому меморандуму, Iran Khodro и Saipa обязались доставить 30 000 автомобилей семьям военных погибших, ветеранов и защитников страны.

«Благодаря усилиям автопроизводителей и производителей запчастей, зависимость автомобильной промышленности от 4 млрд долларов сегодня снизилась до 1,5 млрд долларов, а глубина локализации увеличилась», - сказал он.