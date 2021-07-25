Нефтехимические мощности Ирана увеличились на 60%

Нефтехимические мощности Ирана увеличились с 56 млн. тонн в 2013 году до 90 млн. тонн в 2021 году на 60%, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно шестому пятилетнему плану развития в Иране, к марту 2022 года страна запустит 11 нефтехимических заводов, увеличив производство нефтехимической продукции в стране до 100 миллионов тонн в год.

В настоящее время нефтехимические мощности Ирана составляют 90 миллионов тонн в год. Этот показатель в 2013 году составлял 56 млн, что показывает рост на 60%.

Общий объем инвестиций в нефтехимическую промышленность за последние восемь лет составил более 25 миллиардов долларов.

По словам иранского президента Хасана Рухани, только в прошлом иранском 1999 календарном году (завершился 20 марта 2021 года) в нефтехимическую промышленность было инвестировано более 11 миллиардов долларов.