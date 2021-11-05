Иран готов отправить в Финляндию рабочую силу

Иран готов направить квалифицированную рабочую силу в Финляндию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сказал генеральный директор по международным делам иинистерства кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана Хамед Форузан.

Он отметил, что отправка должна осуществляться в рамках конкретного законного контракта для предотвращения нелегальной миграции.

«У нас давние отношения с Финляндией, которые могут предоставить хорошую возможность для продолжения сотрудничества между двумя странами», - заявил он.

Форузан, заявив, что на пути сотрудничества между двумя странами возникло несколько препятствий, выразил надежду, что при участии и сотрудничестве посла Финляндии в Иране большое количество иранских специалистов будет привлечено на финский рынок труда.

По его словам, в прошлом году иммиграционная служба Финляндии выдала разрешение на выход на рынок труда 179 иранским соискателям работы, и Иран занимает 11-е место среди зарубежных стран с точки зрения удовлетворения потребностей финского рынка труда.