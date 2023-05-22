Замглавы ЦБ Ирана анонсировал визит Набиуллиной в Тегеран

Заместитель главы Центробанка Ирана Мохсен Карими заявил в понедельник, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина посетит во вторник Тегеран. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в столице исламской республики запланированы переговоры между главами ЦБ двух государств относительно подписания соглашений в валютной и банковской сферах. Других подробностей о грядущем визите Набиуллиной не приводится.

ЦБ РФ эту информацию не комментировал.

25 апреля заместитель министра нефти Ирана Ахмед Асадзаде заявил, что глава Банка России планирует в ближайшем будущем посетить Иран вместе с вице-премьером РФ Александром Новаком. Однако в составе делегации, сопровождавшей последнего в Тегеран в ходе его визита, который состоялся с 16 по 17 мая, Набиуллиной не было.