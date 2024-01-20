БАКУ /Trend/ - 20 января 2024 года Иран запустил в космос новый спутник "Сорайя".

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили иранские СМИ.

Новый спутник весом около 50 кг был запущен в космос ракетой-носителем "Qaem 100". Спутник "Сорайя" находится на орбите в 750 километрах от Земли и будет функционировать в течение 10 лет. Сообщается, что он будет работать в исследовательских целях.

Спутник "Сорайя" был произведен в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции Ирана (Sepah) и министерством связи и информационных технологий Ирана. В мероприятии, посвященном запуску в космос спутника, приняли участие командующий Аэронавтическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Амир Али Гаджизаде, председатель Организации аэронавтики Ирана Хасан Салари и другие официальные лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!