Иранский комплекс Esfordi Phosphate сократил производство фосфатного концентрата

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) производство фосфатного концентрата комплексом Esfordi Phosphate в районе Бафг иранской провинции Йезд сократилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую организацию по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

За 8 месяцев на фосфатном комплексе Esfordi Phosphate было произведено около 55,4 тысячи тонн фосфатного концентрата. В то время как производство фосфатного концентрата комплексом за аналогичный период прошлого года составило более 63 тысяч тонн. За 8 месяцев добыча полезных ископаемых на комплексе составила более 288 тысяч тонн. Это на 34 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За аналогичный период прошлого года добыча на комплексе составила около 215 тысячи тонн. За 8 месяцев с целью реализации отгружено около 47,9 тысячи тонн продукции с комплекса Esfordi Phosphate. Это на 143 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года с комплекса было отправлено на реализацию 19,7 тысячи тонн продукции. За 8 месяцев (22 октября-20 ноября 2024 г.) на комплексе было произведено 7,3 тысячи тонн фосфатного концентрата. Это на 2 процента больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (23 октября-21 ноября 2023 года).

В аналогичном месяце прошлого года на комплексе было произведено 7,16 тысячи тонн фосфатного концентрата. В восьмом месяце добыча полезных ископаемых на комплексе составила 44,5 тысячи тонн. Это на 76 процентов больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Отметим, что компания Esfordi Phosphate является одним из комплексов, связанных с Иранской организацией по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) и находится в 34 километрах от района Бафг провинции Йезд.