В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

23 апреля 2018 13:39 (UTC+04:00)

Иран выполняет свои обязательства в рамках СВПД, МАГАТЭ рассчитывает, что Тегеран продолжит это делать, заявил в понедельник главный координатор МАГАТЭ Корнел Серута, передает РИА Новости.

"Иран в настоящее время находится под самым устойчивым режимом ядерной верификации. И Иран выполняет свои обязательства в рамках СВПД. Важно, чтобы Иран продолжил полностью их выполнять", — сказал Серута, выступая на открытии в Женеве подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020.

Он добавил, что Тегеран после принятия СВПД улучшил доступ инспекторов МАГАТЭ для проведения верификации мирного характера иранской ядерной программы.

"…Иран внедрил дополнительный протокол к СВПД, улучшил наш доступ к информации и местам. Инспекторы МАГАТЭ сейчас проводят 300 дней в году в Иране, в два раза больше, чем в 2013 году. Они собрали сотни проб и поставили свыше 2000 ядерных материалов и оборудования под контроль. Каждый месяц мы собираем и анализируем порядка 7 миллионов материалов из открытых источников информации", — отметил Серута.

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