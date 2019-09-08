В Тегеране заявили, что Европа не выполнила свои обязательства по ядерной сделке

8 сентября 2019 13:24 (UTC+04:00)

Европейские участники ядерной сделки не смогли выполнить своих обязательств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи после встречи с исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнелом Феруцэ в Тегеране.

"К сожалению, европейские участники соглашения не смогли выполнить своих обязательства", - цитирует Салехи телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что "ядерная сделка - это не односторонняя договоренность, и Иран будет действовать в соответствии с шагами других участников соглашения".

Президент Ирана Хасан Роухани 4 сентября сообщил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений на атомные исследования.

8 мая 2019 года Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим ее участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Новый 60-дневный срок истек 5 сентября.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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