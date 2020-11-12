Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной сделке - постпред

Новый отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран продолжает сотрудничать с агентством, и что Тегеран продолжает сокращать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"МАГАТЭ продолжает мониторить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, и работать с Ираном по вопросам, связанным с ядерной деятельностью", сказал Гариб-Абади.

По его словам, как следует из нового отчета МАГАТЭ Иран обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

"По состоянию на 2 ноября Иран накопил более 2442,9 кг низкообогащенного урана, что на 338 кг выше по сравнению с запасами, зафиксированными в августе (2105 кг)", сказал он.

Кроме того, в распространенном в среду заявлении МАГАТЭ говорится, что в рамках соглашения с Ираном на той неделе агентство дополнительно обследовало еще один объект в стране, при этом были взяты экологические образцы.