Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили приверженность соглашению

Главы МИД стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили полную приверженность договоренностям и реализации положений соглашения. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министров иностранных дел России, Германии, Китая, Франции, Великобритании и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности по итогам прошедшего по видеосвязи совещания, передает Trend со ссылкой ТАСС.

"Участники СВПД снова подтвердили свое желание сохранить соглашение", - говорится в документе, который распространила пресс-служба МИД ФРГ. В нем отмечается, что министры обсудили возможность "полной и эффективной реализации СВПД всеми сторонами" и "необходимость преодолеть существующие вызовы в деле осуществления обязательств в области нераспространения ядерного оружия и отмены санкций [против Ирана]". Главы МИД подчеркнули роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в вопросе контроля над выполнением СВПД, отметив "важность продолжения сотрудничества с МАГАТЭ".

"Министры напомнили, что СВПД, одобренный Советом Безопасности ООН в соответствии с резолюцией 2231 (принята в 2015 году), остается важнейшим элементом глобальной архитектуры нераспространения ядерного оружия и важным достижением многосторонней дипломатии, которое способствует региональной и международной безопасности", - говорится в документе. Главы МИД снова выразили сожаление по поводу выхода из него США. "Они подчеркнули, что резолюция 2231 [по иранской сделке, принятая Советом Безопасности в 2015 году] остается полностью в силе", - отмечается в заявлении.

"Министры были едины во мнении, что нужно продолжать диалог для полной реализации СВПД всеми участниками", - подчеркнули главы МИД. В документе также говорится о том, что участники соглашения "оценили перспективу возвращения США в СВПД и подчеркнули свою готовность совместными усилиями подхватить эту идею".