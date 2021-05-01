Главы делегаций России и Ирана провели встречу в Вене

Глава иранской делегации на переговорах по иранской ядерной программе в Вене заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречу с постоянным представителем России при международных организациях в столице Австрии Михаилом Ульяновым, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Дипломаты сверили свои позиции по всем основным вопросам для полного восстановления СВПД.

Российская сторона в очередной раз подтвердила свою поддержку ядерной сделки и необходимость снятия США санкций в отношении Ирана.