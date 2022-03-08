Париж, Берлин и Пекин на переговорах обсудили иранскую ядерную сделку
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах во вторник в формате видеоконференции коснулись темы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Во время разговора лидеров трех стран был поднят вопрос о достижении соглашения с Ираном по его ядерной программе", - отметили в администрации французского лидера.
Другие детали разговора на эту тему пресс-служба Елисейского дворца не сообщила.
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