Париж, Берлин и Пекин на переговорах обсудили иранскую ядерную сделку

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах во вторник в формате видеоконференции коснулись темы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время разговора лидеров трех стран был поднят вопрос о достижении соглашения с Ираном по его ядерной программе", - отметили в администрации французского лидера.

Другие детали разговора на эту тему пресс-служба Елисейского дворца не сообщила.