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В США заявили о тупике в переговорах о восстановлении иранской ядерной сделки

Ядерная программа Материалы 23 сентября 2022 08:50 (UTC +04:00)
В США заявили о тупике в переговорах о восстановлении иранской ядерной сделки

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Переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе зашли в тупик. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Вашингтон и Тегеран так и не смогли прийти к соглашению из-за того, что иранская сторона продолжает наставать на прекращении расследования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах. Представитель американской администрации также отметил, что на Генассамблее ООН, в которой принимает участие президент исламской республики Эбрахим Раиси, "не произошло ничего, что указывало бы на готовность Ирана изменить свою позицию".

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