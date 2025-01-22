Действующее ядерное соглашение с Ираном больше не соответствует современным реалиям – Рафаэль Гросси

БАКУ/Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси обозначил значительные трудности в управлении ядерной программой Ирана и отметил ограниченность Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) в ходе дискуссии «Кубик Рубика глобальной безопасности» на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Trend.

Гросси подчеркнул, что, хотя Иран в настоящее время не обладает ядерным оружием, его ядерная программа значительно расширилась с момента начала деградации JCPOA в 2018 году. «Если сравнить ситуацию 2018 года с тем, к чему мы идем к 2025 году, ядерная деятельность Ирана выросла во всех направлениях», — заявил он. «Это ясно указывает на то, что JCPOA в его нынешнем виде больше не соответствует целям, и нам необходимо рассмотреть новую структуру соглашения».

Гросси отметил, что транзакционная философия, лежащая в основе JCPOA, изначально основанная на взаимных уступках, остается актуальной. Однако он подчеркнул, что новое соглашение потребует существенных изменений с учетом изменяющегося геополитического ландшафта. «Нам нужно пересмотреть структуру и состав участников переговоров. Динамика изменилась, а отсутствие общего понимания между ключевыми игроками усложняет процесс», — добавил Гросси.

Он указал на растущие разногласия среди традиционных участников переговоров, включая формат P5+1 (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия), которые ранее сохраняли единую позицию по Ирану. «В прошлом, несмотря на существующие разногласия, была базовая договоренность. Сейчас этого основания больше нет», — объяснил он.

Гросси также подчеркнул важную роль международного сообщества в обеспечении принципов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он отметил, что любое новое соглашение должно включать надежные гарантии и активное участие МАГАТЭ для обеспечения соблюдения договоренностей. «Мы, как хранители ДНЯО, должны играть незаменимую роль в формировании новой структуры для ядерной программы Ирана», — заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn