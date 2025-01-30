Иран и МАГАТЭ подчеркивают важность продолжения сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Иран отмечает важность продолжения перспективного и технического сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает в четверг Trend, об этом 29 января заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи в телефонном разговоре с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Он подчеркнул, что Иран настроен на продолжение сотрудничества с Агентством в рамках международных обязательств и призвал воздержаться от неконструктивных позиций и политик.

Арагчи также попросил МАГАТЭ не поддаваться необоснованному давлению и требованиям со стороны некоторых стран.

Рафаэль Гросси в свою очередь отметил, что Агентство заинтересовано в взаимопонимании и продолжении сотрудничества с Ираном. Он подчеркнул, что будет использовать все свои полномочия для консультаций с заинтересованными сторонами с целью создания условий для решения существующих проблем.

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был заключен Совместный всеобъемлющий план действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана, а в ноябре того же года ввели санкции против Ирана. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений страны в ядерной сделке не будет.

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