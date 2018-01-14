Комиссия парламента Ирана по нацбезопасности проведёт экстренное заседание

Замглавы комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (иранского парламента) сообщил о созыве экстренного заседания этой комиссии в связи с расширением США санкционного списка по Ирану.

Камал Дехгани Фирузабади в интервью агентству ИРНА сказал, что иранские парламентарии осуждают последний акт Вашингтона, и парламент страны предпримёт ответные действия в связи с этим вопросом.

По словам парламентария, введением новых санкций против Ирана американцы показали свою враждебность в отношении Тегерана.



В пятницу президент США Дональд Трамп принял решение о заморозке санкций в отоношении Ирана в рамках ядерной сделки. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.



США расширили санкционный список по Ирану, включив в него 14 физических и юридических лиц. По информации, опубликованной на сайте министерства финансов США, в чёрный список в рамках так называемых вторичных санкций, включён, в частности, глава судебной власти Ирана Айатолла Садек Лариджани.



Также в него включены управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Верховный совет и Национальный центр по киберпространству.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.