Комиссия парламента Ирана по нацбезопасности проведёт экстренное заседание

14 января 2018 16:35 (UTC+04:00)

Замглавы комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (иранского парламента) сообщил о созыве экстренного заседания этой комиссии в связи с расширением США санкционного списка по Ирану.

Камал Дехгани Фирузабади в интервью агентству ИРНА сказал, что иранские парламентарии осуждают последний акт Вашингтона, и парламент страны предпримёт ответные действия в связи с этим вопросом.

По словам парламентария, введением новых санкций против Ирана американцы показали свою враждебность в отношении Тегерана.

В пятницу президент США Дональд Трамп принял решение о заморозке санкций в отоношении Ирана в рамках ядерной сделки. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

США расширили санкционный список по Ирану, включив в него 14 физических и юридических лиц. По информации, опубликованной на сайте министерства финансов США, в чёрный список в рамках так называемых вторичных санкций, включён, в частности, глава судебной власти Ирана Айатолла Садек Лариджани.

Также в него включены управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Верховный совет и Национальный центр по киберпространству.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Власти Ирана сообщили о 25 погибших в ходе прошедших протестов
Общество 16:03
Горевший в Восточно-Китайском море иранский танкер затонул после взрыва
В мире 14:24
Иран заявил о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера SANCHI
Общество 13:07
В Израиле увидели готовность ряда стран ЕС усилить давление на Иран
Израиль 12:25
В Иране сняли запрет на Telegram
Политика 12:12
Казахстан и Иран подписали меморандум об облегчении турпоездок
Туризм 11:06
Макрон заявил о важности выполнения обязательств по ядерному соглашению с Тегераном
Европа 02:55
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество 13 января 22:19
МИД КНР выступил за сохранение соглашения по Ирану и против односторонних санкций США
Китай 13 января 20:42
В Восточно-Китайском море в горящем танкере нашли тела двух моряков
Китай 13 января 11:57
Япония направляет свои корабли следить за соблюдением санкций против КНДР
Другие страны 13 января 05:53
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
США 13 января 04:56
Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма
США 13 января 00:19
Трамп в последний раз "снял" санкции с Ирана - администрация США
США 13 января 00:07
США ввели санкции по Ирану против пяти физических лиц и девяти структур
США 12 января 23:52
Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Сирии в преддверии конгресса нацдиалога
Россия 12 января 13:33
Иранские спасатели прибыли в Китай на поиски экипажа загоревшегося танкера
Китай 12 января 12:17
Трамп решил продлить приостановку санкций против Ирана
США 12 января 11:55